Sudtirol-Spezia 2-1 | Kouda e Comotto sprecano e arriva l' ennesimo ko

Nel confronto tra Sudtirol e Spezia, i padroni di casa si sono imposti con un risultato di 2-1. Nonostante alcune occasioni sprecate da Kouda e Comotto, gli ospiti hanno subito un nuovo passo falso. La squadra ligure termina il girone di andata con 17 punti, posizionandosi al terzultimo posto, in una situazione di classifica che richiede interventi per migliorare le performance.

Bolzano, 10 gennaio 2026 – Non inizia nel migliore dei modi l'anno dello Spezia, che così chiude il girone di andata con soli 17 punti e terzultimo in graduatoria, sebbene a pari merito. Non basta il gol di Vlahovic, perché gli aquilotti subiscono la rimonta e poi non riescono a pareggiarla nuovamente perché Kouda e Comotto sprecano due grandi occasioni. Mister Donadoni sceglie di mandare subito in campo il neoacquisto Radunovic fra i pali al posto di Mascardi, mentre a centrocampo torna titolare Nagy, così come Vlahovic in attacco. Out, Verde a causa della febbre. Gli altri nuovi Sernicola e Adamo partono dalla panchina, poi entrano nella ripresa.

