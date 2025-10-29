Il direttore Maurizio Belpietro al Salone della Giustizia 2025 – Guarda la diretta

La sedicesima edizione del Salone della Giustizia si apre con un’agenda fitta di incontri e confronti su riforme, diritti, PNRR e sicurezza nazionale. Per tre giornate, ministri, leader politici, magistrati e vertici istituzionali si alterneranno in dibattiti moderati da venti giornalisti di primo piano. Ad aprire i lavori, il ministro Carlo Nordio, seguito da un confronto sui diritti umani e dalla partecipazione di Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Paolo Gentiloni e Carlo Calenda. Spazio anche a tematiche cruciali come transizione ambientale, femminicidio, intelligenza artificiale nella giustizia, sanità pubblica e PNRR. 🔗 Leggi su Panorama.it

