La Promessa anticipazioni 29 novembre | Santos provoca Pia e Don Rómulo mette le cose in chiaro con Don Ricardo

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: mentre Santos continua a infastidire Pia, Don Rómulo nota il comportamento strano del valletto. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: distratta dai problemi della tenuta e dall'arrivo di Jacobo, Martina non avverte Curro del matrimonio combinato alle sue spalle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 novembre: Santos provoca Pia e Don Rómulo mette le cose in chiaro con Don Ricardo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Viene a galla tutta la verità sul barone | La Promessa anticipazioni 26-30 Novembre Lies weiter unten - facebook.com Vai su Facebook

#lapromessa #anticipazioni #spoiler Manuel si rifugia da due vecchie conoscenze... Vai su X

La Promessa Anticipazioni 29 novembre 2025: Don Romulo pronto a difendere Pia... anche da Ana! - Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 novembre 2025. Come scrive msn.com

La Promessa anticipazioni 29 novembre: Santos provoca Pia e Don Rómulo mette le cose in chiaro con Don Ricardo - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: mentre Santos continua a infastidire Pia, Don Rómulo nota il comportamento strano del valletto. Si legge su movieplayer.it

La Promessa, trame settimanali dal 29 novembre al 5 dicembre: Manuel e Jana pronti a partire - Jana e Manuel sono pronti a partire per l'Italia nelle puntate La Promessa in onda dal 29 novembre al 5 dicembre su Rete 4. Da superguidatv.it