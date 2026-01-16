La polizia in piazza contro le truffe | Ecco la campagna ’Più sicuri insieme’

Confronto con i cittadini, consegna di materiale informativo, risposte alle domande e consigli sui comportamenti da tenere davanti a potenziali tentativi di truffe. Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato ieri mattina, in piazza Matteotti e viale Buozzi, la campagna informativa fortemente voluta dal neo questore di Fermo Eugenio Ferraro. Il titolo è " Più sicuri insieme ": l'iniziativa si rivolge principalmente agli anziani e alle fasce deboli della popolazione. Contemporaneamente un presidio della polizia c'è stato anche a Porto Sant'Elpidio, nel parcheggio esterno del centro commerciale 'Le Ancore'.

