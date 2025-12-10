Più sicuri insieme Anap contro le truffe | giornata di sensibilizzazione al centro commerciale Punta di Ferro
Truffe, raggiri e furti rappresentano minacce per tutta la popolazione ma sono ancor più pericolose per gli anziani e i fragili. L’unico strumento per combatterle è l’informazione, per questo iniziative di sensibilizzazione come la campagna “Più sicuri insieme”, promossa da Anap Confartigianato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Azienda Moscati, Asl e Ordine dei Medici insieme con tavoli tecnici per definire percorsi di salute completi e sicuri
"Più sicuri insieme": Anap Confartigianato lancia la campagna contro truffe e raggiri agli anziani
"Più sicuri insieme": Anap Confartigianato lancia la campagna contro truffe e raggiri agli anziani #Cesena
Anziani Più Sicuri Insieme: al via la sesta campagna di ANAP-Confartigianato - Confartigianato Persone contro le truffe agli anziani” Presentato a Roma il nuovo Vademecum ed il Calendario alla presenza del Ministro Piantedos ... Da welfarenetwork.it
