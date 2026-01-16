La maggioranza riparte ma la crisi resta sotto traccia
Il Consiglio comunale di Frosinone si riunisce nuovamente dopo settimane di inattività e diverse sedute senza esito. Nonostante la ripresa delle attività, le criticità legate alla crisi economica e sociale persistono, evidenziando la complessità delle sfide locali. Questa ripresa rappresenta un passo importante, ma resta ancora molto da fare per affrontare le questioni che continuano a influenzare la comunità.
Dopo settimane di stallo e quattro sedute finite senza esito, il Consiglio comunale di Frosinone torna finalmente a riunirsi. Alla quinta convocazione la maggioranza risponde presente già in prima chiamata: 17 consiglieri in aula su 18. Segnale politico evidente: Fratelli d’Italia si presenta al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Automotive in crisi nera, vendite e produzione ancora sotto ai numeri del 2018: "La maggioranza sceglie l'usato"
Leggi anche: Il treno riparte, la mamma scende ma la figlia di 10 anni resta a bordo
Valle d’Aosta. Crisi in maggioranza, dimessi sette assessori su otto. Resta solo quello alla Sanità - L'unico a non dimettersi è stato Laurent Vierin, assessore regionale alla sanità e politiche sociali. quotidianosanita.it
REGIONE SICILIANA: ALL’ARS SI RIPARTE TRA RIFORMA DEI COMUNI, NODO TERZO MANDATO E TENSIONI NELLA MAGGIORANZA - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.