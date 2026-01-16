La fine d’Italia di sera

Da Santa Maria di Leuca, il tramonto dipinge il paesaggio con colori delicati, offrendo uno scorcio suggestivo sulla fine della giornata. La foto, inviata dalla lettrice Anna Citterio, cattura con semplicità e naturalezza l’atmosfera serale di questa località. Un’immagine che invita a riflettere sulla quiete e sulla bellezza discreta del territorio, senza effetti artificiosi, ma con rispetto per il suo carattere autentico.

SANTA MARIA DI LEUCA (Castrignano del Capo) - Lo scatto, da Santa Maria di Leuca, ci arriva dalla lettrice di LeccePrima Anna Citterio.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

