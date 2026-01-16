La droga nascosta nel tronco di un albero a 2 metri e mezzo di altezza
Nella mattinata del 14 gennaio, a Parma, la Polizia di Stato ha scoperto oltre 230 grammi di droga nascosta all'interno di un tronco di albero a circa 2,5 metri di altezza. L'intervento, effettuato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e dell'unità cinofila antidroga, ha portato al sequestro della sostanza grazie anche all'efficace operato del cane poliziotto Havana.
Nella mattinata del 14 gennaio i poliziotti della Questura di Parma, con l’ausilio Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, hanno sequestrato- grazie al cane poliziotto antidroga Havana, oltre 230 grammi di sostanza stupefacente, di cui 8 involucri contenenti complessivamente circa 28 grammi di hashish e 3 involucri di circa 3 grammi di marijuana, abbandonati a terra tra prati e aiuole del parco Falcone e Borsellino e ben 2 panetti di hashish con la scritta “LA MOUSSE” ed il simbolo di un volatile, del peso complessivo di oltre 200 grammi, trovati nel parco Ducale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
