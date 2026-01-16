La droga nascosta nel tronco di un albero a 2 metri e mezzo di altezza

Nella mattinata del 14 gennaio, a Parma, la Polizia di Stato ha scoperto oltre 230 grammi di droga nascosta all’interno di un tronco di albero a circa 2,5 metri di altezza. L’intervento, effettuato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità cinofila antidroga, ha portato al sequestro della sostanza grazie anche all’efficace operato del cane poliziotto Havana.

