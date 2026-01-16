Kabir Bedi compie 80 anni | le 4 mogli il figlio suicida i mesi da monaco l' intervista ai Beatles Sandokan e Can Yaman Mangiare cibo cattivo mi mette di malumore

Il 16 gennaio, Kabir Bedi celebra il suo ottantesimo compleanno. Attore di lunga carriera, ha vissuto esperienze diverse, tra matrimoni, momenti da monaco e incontri con grandi artisti come i Beatles. La sua vita, caratterizzata da successi e sfide personali, resta un esempio di resilienza. In questa occasione, ripercorriamo alcuni aspetti della sua vita, tra ricordi e riflessioni, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

«Ancora adesso per strada mi chiamano Sandokan». Nonostante oggi, 16 gennaio, Kabir Bedi compia 80 anni. Di anni, invece, ne aveva 30 quando il regista Sergio Sollima lo scelse come volto della Tigre di Mompracem, l'eroe dello scrittore Emilio Salgari, che nel 1976 rese Bedi un'icona in Italia. Kabir Bedi nasce nel 1946 a Lahore, nell'allora India britannica. La sua è una famiglia di intellettuali e rivoluzionari: il padre, Baba Pyare Lal Bedi, è un filosofo discendente del fondatore della religione sikh e attivista. La madre, Freda Bedi, è una donna inglese che, dopo aver studiato a Oxford, si converte al buddismo diventando la prima donna occidentale ordinata monaca tibetana.

