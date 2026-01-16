Kabir Bedi compie 80 anni | non solo Sandokan 5 film e serie dell’attore indiano

Il 16 gennaio, Kabir Bedi compie 80 anni. Attore indiano noto soprattutto per il ruolo di Sandokan negli anni ’70, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo e cinematografico internazionale. Con una carriera che include oltre cinque film e serie, Bedi è considerato una delle figure più rappresentative della cultura indiana nel mondo dello spettacolo. In questa occasione, ripercorriamo la sua carriera e il suo contributo al cinema e alla televisione.

Buon compleanno a una delle icone della televisione Anni 70. Oggi 16 gennaio compie 80 anni Kabir Bedi, attore indiano che appena trentenne conquistò anche il pubblico italiano nei panni di Sandokan nell’omonimo sceneggiato del 1976 diretto da Sergio Sollima, padre di Stefano. Avrebbe interpretato la Tigre della Malesia anche l’anno successivo nel film La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! e nel 1996 nella serie Il ritorno di Sandokan. In carriera, Bedi ha preso parte a oltre 60 lungometraggi di Bollywood ed è apparso in diverse produzioni italiane, tra cui Noi siamo angeli con Bud Spencer. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Kabir Bedi compie 80 anni: non solo Sandokan, 5 film e serie dell’attore indiano Leggi anche: Can Yaman si è ispirato al Sandokan di Kabir Bedi? Ecco come ha commentato l'attore turco Leggi anche: Sandokan 1976 streaming come guardare la serie originale con kabir bedi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Kabir Bedi compie 80 anni: le 4 mogli, il figlio suicida, i mesi da monaco, l'intervista ai Beatles, Sandokan e Can Yaman. «Mangiare...; Kabir Bedi compie 80 anni: le 4 mogli, il figlio suicida, i mesi da monaco, l'intervista ai Beatles, Sandokan e Can Yaman. «Mangiare...; Kabir Bedi compie 80 anni: le 4 mogli, il figlio suicida, i mesi da monaco, l'intervista ai Beatles, Sandokan e Can Yaman. «Mangiare...; Kabir Bedi compie 80 anni: le 4 mogli, il figlio suicida, i mesi da monaco, l'intervista ai Beatles, Sandokan e Can Yaman. «Mangiare.... Kabir Bedi compie 80 anni: le 4 mogli, il figlio suicida, i mesi da monaco, l'intervista ai Beatles, Sandokan e Can Yaman. «Mangiare cibo cattivo mi mette di malumore» - Di anni, invece, ne aveva 30 quando il regista Sergio Sollima lo scelse ... leggo.it

