Juventus-Frattesi la pista c’è ma resta bloccata | ecco perché

La possibilità di vedere Frattesi alla Juventus è un’ipotesi concreta, supportata da incontri e valutazioni mirate. Tuttavia, la trattativa resta ancora in fase di definizione e non ci sono conferme ufficiali. La società continua a monitorare la situazione, valutando tutte le opzioni per portare avanti un eventuale trasferimento. Resta da capire quali saranno gli sviluppi futuri e le condizioni per far evolvere questa candidatura.

La pista Frattesi-Juventus esiste davvero. Non è una voce da corridoio né una suggestione costruita a tavolino: è un’ipotesi concreta, studiata, monitorata. Ma è anche un’operazione incastrata in una serie di paletti che, oggi, ne rallentano ogni sviluppo reale. La Juventus osserva, valuta, resta alla finestra. E lo fa con un’idea molto precisa: non impegnarsi subito, non forzare la mano, non accettare formule che blindino l’investimento prima ancora di capire se il contesto lo consente. La formula è il vero ostacolo. Il punto centrale non è il giocatore, quello convince tutti, ma la formula dell’operazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Frattesi, la pista c’è ma resta bloccata: ecco perché Leggi anche: Juventus-Chiesa, l’idea c’è ma l’operazione resta bloccata Leggi anche: Serie A, Chivu resta a secco di trofei ma rimane in vetta: ecco perché la stagione resta aperta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Koopmeiners Juve non ci sarà nessun addio | non c’è alcuna trattativa con il Galatasaray per la cessione Le ultimissime. Frattesi-Juventus, la pista resta viva: l’Inter fa muro, Riso lavora sotto traccia - Nonostante le smentite di rito e una posizione dell’ Inter apparentemente rigida, il nome del centrocampista classe 1999 co ... it.blastingnews.com

