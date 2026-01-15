Juventus-Chiesa l’idea c’è ma l’operazione resta bloccata

La trattativa tra Juventus e Chiesa resta in sospeso, nonostante le intenzioni siano chiare. Il club continua a valutare le opportunità di un ritorno, mantenendo aperte diverse possibilità, anche se l’operazione al momento non si è concretizzata. Le strategie di mercato dei bianconeri continuano a riflettere questa attenzione verso profili già noti, senza pressioni e con un approccio cauto e ponderato.

Il mercato della Juventus si muove anche sulle suggestioni che sanno di ritorno, di strade già percorse e mai del tutto chiuse. In questo senso, il nome di Federico Chiesa continua a occupare un posto speciale nelle riflessioni della dirigenza bianconera. Non è una pista laterale né un’operazione nostalgica: è una valutazione tecnica precisa, legata alla necessità di ampliare il ventaglio offensivo e di alleggerire il peso creativo che oggi grava quasi interamente su Kenan Yildiz. La realtà, però, racconta di una trattativa ferma, più nei meccanismi che nelle intenzioni. La distanza tra Juventus e Liverpool. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Chiesa, l’idea c’è ma l’operazione resta bloccata Leggi anche: Juventus, il vice Yildiz prende forma: Chiesa resta un’idea viva Leggi anche: Chiesa e la Juventus, nostalgia o necessità? Perché il ritorno è più un’idea romantica che un’operazione reale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juventus, il Liverpool chiede 20 milioni per Chiesa: la posizione dei bianconeri - E' arrivata la richiesta dei Reds per Chiesa: cifre importanti, ecco cosa farà ora la Juventus Federico Chiesaresta uno dei nomi cerchiati in rosso sull’agenda della Juventus. msn.com

Ritorno Chiesa alla Juve: ‘assist’ di Slot e svolta sull’ingaggio - Chiesa: le ultime di calciomercato sul ritorno alla Juve del classe '97 figlio d'arte. calciomercato.it

RITORNO Chiesa, assist alla Juve: per tornare è disposto a tagliarsi l’ingaggio. I dettagli - A gennaio le opportunità possono aprirsi da un giorno all'altro, però in questo momento le principali alternative a Chiesa sono due. statoquotidiano.it

#Juventus, il #Liverpool chiede 20 milioni per #Chiesa: la posizione dei bianconeri x.com

Cosa pensa Spalletti di Chiesa L'attaccante è pronto a trasferirsi, il Liverpool spara alto, la Juve tratta e Spalletti #Spalletti #Chiesa #Juventus #Tuttosport - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.