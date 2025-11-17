Juventus Balzarini | Per Vlahovic non si va oltre gli 8 milioni

Balzarini sul rinnovo di Vlahovic Gianni Balzarini, sul suo canale Youtube, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic con la Juventus. Ecco in sintesi i passaggi della sua intervista “Quindi c’è un’intesa, una volontà abbastanza chiara in questo momento, cosa che non c’era la scorsa estate e ormai più da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Balzarini: “Per Vlahovic non si va oltre gli 8 milioni”

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Balzarini: "La #Juventus per il rinnovo di #Vlahovic non andrebbe oltre gli 8 mln bonus compresi, c'è un'intesa…" Gianni Balzarini, sul suo canale YT, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic con la Juventus. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve: "Quin - facebook.com Vai su Facebook

#Conte o #Spalletti? #Balzarini svela l'allenatore della #Juventus 2026 LE PAROLE blstg.news/eX5a/ Vai su X

Balzarini: “La Juventus per il rinnovo di Vlahovic non andrebbe oltre…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic con la Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Juventus, Balzarini: ‘Per il rinnovo di Vlahovic vedremo che peso avrà il denaro’ - Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche sulle condizioni fisiche di Vlahovic, rientrato dalla nazionale con un fastidio muscolare. Scrive it.blastingnews.com

Balzarini svela il piano per il rinnovo di Vlahovic: l’idea dei bianconeri sembra poter prendere forma. La situazione - L’idea è una base da 7/8 milioni, perché tenerlo costa meno che comprare un sostituto Dusan Vlahovic e la Juventus hanno ripreso a p ... Secondo juventusnews24.com