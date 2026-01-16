Luciano Spalletti mette in guardia la Juventus, sottolineando che la partita contro il Cagliari, seppur apparentemente facile, richiede massima attenzione. La Juventus mira a consolidare la posizione in zona Champions, mentre il Cagliari cerca punti salvezza. In Serie A, la differenza tra una vittoria e una sconfitta può essere sottile, e ogni incontro richiede concentrazione e determinazione per evitare sorprese.

Torino, 16 gennaio 2026 – Juve in zona Champions, Cagliari in lotta retrocessione. Sulla carta sembrerebbe facile, ma in Serie A di scontato non c’è nulla e Luciano Spalletti lo sa, che nelle partite all’apparenza semplici poi i rischi sono dietro l’angolo. Il pari con il Lecce lo ha insegnato e si è visto anche con i pareggi del Napoli contro Verona e Parma, oppure la difficoltà dell’Inter a sconfiggere i salentini nel recupero. Insomma, c’è da stare concentrati e il tecnico della Juventus non vuole passi falsi in questo inizio di girone di ritorno, dove i punti valgono doppio. La trasferta sarda va affrontata come un match di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, Spalletti avvisa: “Col Cagliari partita da Champions”

Leggi anche: Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…»

Leggi anche: Spalletti alla vigilia di Cagliari Juve: «Domani è la partita di Champions. Adzic non si tocca, sul riposo di Bremer e Yildiz…» – VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A | Dove vedere Cagliari-Juventus; Serie A, Genoa-Cagliari 3-0. La Juventus batte 5-0 la Cremonese. VIDEO; Cagliari-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Serie A | I convocati per Juventus-Cremonese.

Juve, Spalletti avvisa: “Col Cagliari partita da Champions” - La Juve vuole dare continuità ai risultati ora che ha raggiunto il gruppo delle terze. msn.com