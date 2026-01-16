Juve Spalletti avvisa | Col Cagliari partita da Champions
Luciano Spalletti mette in guardia la Juventus, sottolineando che la partita contro il Cagliari, seppur apparentemente facile, richiede massima attenzione. La Juventus mira a consolidare la posizione in zona Champions, mentre il Cagliari cerca punti salvezza. In Serie A, la differenza tra una vittoria e una sconfitta può essere sottile, e ogni incontro richiede concentrazione e determinazione per evitare sorprese.
Torino, 16 gennaio 2026 – Juve in zona Champions, Cagliari in lotta retrocessione. Sulla carta sembrerebbe facile, ma in Serie A di scontato non c’è nulla e Luciano Spalletti lo sa, che nelle partite all’apparenza semplici poi i rischi sono dietro l’angolo. Il pari con il Lecce lo ha insegnato e si è visto anche con i pareggi del Napoli contro Verona e Parma, oppure la difficoltà dell’Inter a sconfiggere i salentini nel recupero. Insomma, c’è da stare concentrati e il tecnico della Juventus non vuole passi falsi in questo inizio di girone di ritorno, dove i punti valgono doppio. La trasferta sarda va affrontata come un match di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
