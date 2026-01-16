Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, potrebbe rimanere in Inghilterra anche per la prossima stagione. Tra i vari club interessati, il Napoli ha monitorato la sua situazione, ma al momento non sono state prese decisioni definitive. Gomes, attualmente in forza ai Wolves, si trova in una fase di valutazione che potrebbe influenzare il suo futuro nel calcio europeo.

Uno dei nomi seguiti dal Napoli per il centrocampo è quello di Joao Gomes, giocatore brasiliano in forza al Wolverhampton, attualmente ultimo in Premier League. Queste le parole di Mundo Deportivo: “Rob Edwards, allenatore del Wolverhampton Wanderers, ha assicurato che Joao Gomes verrà ceduto solo se l’operazione sarà ritenuta adeguata per il club e che non c’è alcuna pressione per liberarsi del centrocampista brasiliano, seguito tra gli altri da Atlético de Madrid e Manchester City “. Joao Gomes resterà al Wolverhampton (per ora). Nella conferenza stampa di questo venerdì, Edwards ha parlato del futuro di Joao Gomes, spiegando che il giocatore è pienamente coinvolto nel progetto e che il Wolverhampton valuterà eventuali cessioni solo se vantaggiose per la società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Joao Gomes (per ora) resterà al Wolverhampton

