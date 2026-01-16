Jesi 50 anni di presenza del consultorio familiare

Il Consultorio Familiare di Jesi festeggia 50 anni di attività, un traguardo che riflette l’impegno costante nel supporto alle famiglie e alla comunità locale. Nel corso di questo tempo, ha sviluppato un percorso di collaborazione con istituzioni e realtà del privato sociale, offrendo servizi di prevenzione, formazione e cura. Un punto di riferimento per la comunità, la sua presenza rappresenta un cammino di relazioni e di ascolto diffuso nel territorio di Jesi e della Vallesina.

Jesi (Ancona), 16 gennaio 2025 - Cinquanta anni di presenza sul territorio di Jesi e della Vallesina per il Consultorio Familiare che racconta una storia di relazione con le persone, con le istituzioni del territorio, descrive percorsi ed incontri in tema di formazione, prevenzione e cura e disegna la rete costruita in questi anni con il privato sociale territoriale. La ricorrenza sarà celebrata con un evento pubblico aperto alla cittadinanza, agli operatori, alle autorità del territorio, a tutti gli attori del sociale il prossimo 24 gennaio a partire dalle 9 a Palazzo dei Convegni di Jesi. L’equipe multidisciplinare del consultorio è composta da psicologi, assistenti sociali, ginecologhe e ostetriche ed ha l’obiettivo di accompagnare le persone ad ogni età nei momenti di crescita e di difficoltà nel percorso di vita con un’ampia offerta di servizi per le fasi dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età adulta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, 50 anni di presenza del consultorio familiare Leggi anche: Tramontone: riaperto il Consultorio familiare Leggi anche: Il Consultorio familiare Usl è operativo alla Casa della salute di via Mazzini La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Jesi, i 50 anni del Consultorio familiare. L’evento; Il Consultorio Familiare di Jesi compie 50 anni; Osimo, al via il corso di formazione per diventare volontario della Lega del Filo d’Oro; Jesi, presentazione del nuovo Polo per l'infanzia 0 - 6 anni. Jesi Cinquant’anni del Consultorio familiare, evento al Palazzo dei Convegni - Sabato 24 gennaio operatori, istituzioni e cittadini insieme per ripercorrere storia, servizi e nuove sfide con al centro il rispetto per la persona e i suoi desideri ... qdmnotizie.it

Movimento per la Vita, una nuova profezia 50 anni dopo - Quattro giovani volontarie del Movimento per la Vita al convegno di Jesi Si è aperto con la preghiera al Santuario della Santa Casa di Loreto e si è concluso a Jesi, nelle Marche, il 45° Convegno ... avvenire.it

I 50 anni del Consultorio Familiare di Jesi Evento celebrativo sabato 24 gennaio 2026 al Palazzo dei Convegni di Jesi Leggi la news integrale qui https://www.astancona.marche.it/it/ast-comunica/comunicati-stampa/i-50-anni-del-consultorio-familiare-di-jesi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.