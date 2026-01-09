Il Consultorio familiare Usl è operativo alla Casa della salute di via Mazzini

Il Consultorio familiare della USL apre presso la Casa della Salute di via Mazzini a Fidenza. A partire da lunedì 12 gennaio, i cittadini potranno rivolgersi ai servizi disponibili in questa nuova sede. La struttura offre supporto e consulenza su tematiche familiari e di salute riproduttiva, garantendo un punto di riferimento accessibile e qualificato per la comunità locale.

La direzione del distretto di Fidenza informa i cittadini che da lunedì 12 gennaio, il Consultorio familiare sarà operativo nella Casa della salute di via Mazzini n. 6D a Fidenza.L’attività del servizio non è stata sospesa e le donne con un appuntamento già fissato sono state avvisate del cambio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Tramontone: riaperto il Consultorio familiare Leggi anche: Al consultorio familiare di Librino una panchina rossa dedicata ad Anna D’Amico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Asl TO4. Conclusa la riorganizzazione dei Consultori Familiari iniziata a settembre - Ora tutti i Consultori Familiari dell’Azienda prevedono una fascia di libero accesso (senza prenotazione) con la presenza dell’ostetrica. quotidianosanita.it Sestu non perderà il consultorio familiare - Sestu non perderà il Consultorio Familiare, nonostante i lavori di riqualificazione che inizieranno tra pochi giorni, con conseguente chiusura della palazzina in via Dante. unionesarda.it Sono dedicati alle future mamme che si preparano ad accogliere il loro piccolo o la loro piccola nel mese di febbraio 2026 i prossimi incontri di accompagnamento alla nascita organizzati dal Consultorio familiare di Ghilarza: un'occasione preziosa per vivere - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.