Dall' esordio di Perrin al trionfo di Jordan | Stihl Timbersports World Championship fa il tutto esaurito a Milano
Grande entusiasmo all'Allianz Cloud di Milano per il mondiale di taglio della legna sportivo: nella competizione a squadre trionfa l'Australia, Jack Jordan (Nuova Zelanda) è campione nell'individuale.
