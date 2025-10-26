Dall' esordio di Perrin al trionfo di Jordan | Stihl Timbersports World Championship fa il tutto esaurito a Milano

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande entusiasmo all'Allianz Cloud di Milano per il mondiale di taglio della legna sportivo: nella competizione a squadre trionfa l'Australia, Jack Jordan (Nuova Zelanda) è campione nell'individuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dall esordio di perrin al trionfo di jordan stihl timbersports world championship fa il tutto esaurito a milano

© Gazzetta.it - Dall'esordio di Perrin al trionfo di Jordan: Stihl Timbersports World Championship fa il "tutto esaurito" a Milano

Altre letture consigliate

Dall'esordio di Perrin al trionfo di Jordan: Stihl Timbersports World Championship fa il "tutto esaurito" a Milano - Grande entusiasmo all'Allianz Cloud di Milano per il mondiale di taglio della legna sportivo: nella competizione a squadre trionfa l'Australia, Jack Jordan (Nuova Zelanda) è campione nell'individuale ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dall Esordio Perrin Trionfo