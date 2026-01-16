James finirà di scontare la pena sul Titano

Steven Raul James, cittadino sammarinese, terminerà la pena nel carcere di San Marino, dopo essere stato condannato in via definitiva in Italia a 4 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata su minori. Il trasferimento dal carcere di Pesaro avverrà a breve, consentendo il completamento della pena nel territorio sammarinese.

Sarà presto trasferito dal carcere di Pesaro a quello di San Marino, Steven Raul James, il 27enne cittadino sammarinese condannato in via definitiva in Italia a 4 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata su minori. A darne conferma è il Congresso di Stato che ha assunto la decisione nella seduta di martedì scorso. Jamea ha avanzato la richiesta di poter scontare sul territorio sammarinese la pena residua e il governo l’ha accolta. Precisando che "l’esecuzione della pena detentiva – sottolineano dalla segreteria di Stato alla Giustizia – avverrà senza alcuna possibilità di conversione o riduzione" e assicurando "che il percorso rieducativo e punitivo si concluda, come previsto, il 22 dicembre 2029, comprese le pene accessorie e le misure di sicurezza previste nella sentenza di condanna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

