Danneggiamento aggravato | 63enne arrestato per scontare la pena ai domiciliari

Deve scontare otto mesi di reclusione per danneggiamento aggravato. I poliziotti del commissariato Frontiera di Porto Empedocle hanno arrestato, e posto ai domiciliari, un sessantatreenne del paese. E lo hanno fatto in esecuzione di quanto disposto dall'autorità giudiziaria. L'empedoclino era. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Danneggiamento aggravato": 63enne arrestato per scontare la pena ai domiciliari

Altri contenuti sullo stesso argomento

La sentenza del Gup per il danneggiamento aggravato avvenuto ad agosto in Via Leprino - facebook.com Vai su Facebook

I pm, coordinati da Francesco Lo Voi, indagano per danneggiamento aggravato dall’odio razziale, mentre la Digos è al lavoro per trovare i responsabili panorama.it/attualita/cron… Vai su X

Palagiano, donna costretta a prostituirsi sotto minaccia: arrestato 63enne - L’accusa è di induzione e sfruttamento della prostituzione, minacce, atti persecutori ed estorsione ai danni di una donna di 50 anni Un uomo di 63 anni, residente a Palagiano (Taranto) e già noto alle ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Calci e botte alla moglie. La “colpa” di lei? “Esistere”. Arrestato il marito 63enne - La storia arriva da Ercolano, in provincia di Napoli, dove ieri sera i carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni. Segnala blitzquotidiano.it

Ercolano, picchia la moglie: arrestato un 63enne - Un 63enne di Ercolano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Lo riporta rainews.it

63enne aggredisce la madre, in casa aveva armi e proiettili: arrestato a Caserta - Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Prata Sannita, con il supporto dell’Aliquota ... ilmattino.it scrive