Interventi sulle autostrade da questo weekend chiusure che riguardano la Tuscia
A partire da questo weekend, sono previste chiusure e interventi di manutenzione sulle autostrade della Tuscia. In particolare, l’A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa tra le ore 22 di venerdì 16 e le 6 di sabato 17 gennaio per lavori di pavimentazione. Questi interventi potrebbero causare disagi e deviazioni, pertanto si consiglia di pianificare gli spostamenti con anticipo e di consultare eventuali aggiornamenti sulla viabilità.
A partire da questo weekend due interventi sulle autostrade che riguarderanno anche la Tuscia. Il primo in ordine temporale riguarda l'A12 Roma-Civitavecchia, dove per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di questa sera, venerdì 16, alle 6 di sabato 17 gennaio, sarà chiuso il tratto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: L’Ue risponde a Trump: “Sulle regole che ci riguardano decidiamo noi”. Crosetto: “Il problema degli Usa è la Cina”
Leggi anche: Attenzione al falso sms di Autostrade per l’Italia: la truffa corre anche nella Tuscia
Jan Casella (AVS): “Autostrade gratis in caso di chiusure notturne”; Casella (Avs), autostrade gratis in caso di chiusure notturne; Tangenziale di Napoli, chiusure notturne dal 12 al 15 gennaio 2026.
Liguria, autostrade: dal 12 gennaio ripartono i cantieri, dal 19 chiusura dell’uscita di Chiavari - Sull’A7 proseguono i lavori nelle gallerie Monreale, Giovi e Campora Nord, oltre alla riqualificazione delle barriere tra Ronco Scrivia e Busalla ... telenord.it
Chiusure notturne al casello A1 Valdarno - Arezzo, 25 novembre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono in programma nuove chiusure notturne alla stazione di Valdarno, necessarie per consentire interventi di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. lanazione.it
Casella (Avs), autostrade gratis in caso di chiusure notturne - Autostrade gratis in caso di chiusure notturne per lavori in Liguria. msn.com
Il Consorzio Autostrade Siciliane annuncia interventi urgenti e indifferibili di manutenzione sulla A20 Messina–Palermo, nel tratto del viadotto Furiano. Previsti il 14 e 15 gennaio modifiche alla viabilità con uscite obbligatorie tra S. Stefano di Camastra e S. Aga - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.