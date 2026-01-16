Interventi sulle autostrade da questo weekend chiusure che riguardano la Tuscia

A partire da questo weekend, sono previste chiusure e interventi di manutenzione sulle autostrade della Tuscia. In particolare, l’A12 Roma-Civitavecchia sarà chiusa tra le ore 22 di venerdì 16 e le 6 di sabato 17 gennaio per lavori di pavimentazione. Questi interventi potrebbero causare disagi e deviazioni, pertanto si consiglia di pianificare gli spostamenti con anticipo e di consultare eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

Chiusure notturne al casello A1 Valdarno - Arezzo, 25 novembre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono in programma nuove chiusure notturne alla stazione di Valdarno, necessarie per consentire interventi di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. lanazione.it

Casella (Avs), autostrade gratis in caso di chiusure notturne - Autostrade gratis in caso di chiusure notturne per lavori in Liguria. msn.com

Il Consorzio Autostrade Siciliane annuncia interventi urgenti e indifferibili di manutenzione sulla A20 Messina–Palermo, nel tratto del viadotto Furiano. Previsti il 14 e 15 gennaio modifiche alla viabilità con uscite obbligatorie tra S. Stefano di Camastra e S. Aga - facebook.com facebook

