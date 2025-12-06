L’Ue risponde a Trump | Sulle regole che ci riguardano decidiamo noi Crosetto | Il problema degli Usa è la Cina

L'Unione Europea replica a Trump. Un portavoce della Commissione Ue, in risposta alla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha affermato: "Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l'ordine internazionale fondato sulle regole. Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme" L'articolo L’Ue risponde a Trump: “Sulle regole che ci riguardano decidiamo noi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - L’Ue risponde a Trump: “Sulle regole che ci riguardano decidiamo noi”. Crosetto: “Il problema degli Usa è la Cina”

