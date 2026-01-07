Inflazione dicembre 2025 | prezzi in lieve aumento +1,2% su base annua

A dicembre 2025, l'inflazione si attesta a +1,2% su base annua, segnando un lieve aumento rispetto al mese precedente. I prezzi al consumo mostrano una crescita moderata, interessando principalmente servizi e prodotti alimentari. Questi dati riflettono una stabilità relativa dell’economia, con un incremento contenuto che evidenzia un andamento equilibrato nel contesto economico attuale.

Prezzi al consumo in crescita moderata a fine 2025 tra servizi e alimentari. Inflazione in leggero rialzo rispetto a novembre. Nel mese di dicembre 2025 l’inflazione mostra un lieve incremento, portandosi all’ +1,2% su base annua, in aumento rispetto all’+1,1% registrato a novembre. Su base mensile, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, segna una crescita dello 0,2%. L’andamento conferma una dinamica dei prezzi complessivamente moderata, in linea con i livelli osservati nel corso dell’autunno, riportando l’inflazione sui valori già toccati nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

