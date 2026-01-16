Indagine su Galvagno la difesa chiede il giudizio immediato
Gaetano Galvagno, coinvolto in un’indagine della procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico, ha presentato richiesta di giudizio immediato. Questa procedura permette di procedere direttamente al dibattimento, evitando l’udienza preliminare. La decisione sarà valutata dal tribunale, mentre l’indagine prosegue nel rispetto delle procedure giudiziarie.
IL PRESIDENTE DELL'ARS, GAETANO GALVAGNO MESSO ALLE CORDE. SE IL PROSSIMO 21 GENNAIO DOVESSE ESSERE RINVIATO A GIUDIZIO IL PARLAMENTO SICILIANO SI COSTITUIRÀ PARTE CIVILE.
