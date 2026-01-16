Indagine su Galvagno la difesa chiede il giudizio immediato

Gaetano Galvagno, coinvolto in un’indagine della procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico, ha presentato richiesta di giudizio immediato. Questa procedura permette di procedere direttamente al dibattimento, evitando l’udienza preliminare. La decisione sarà valutata dal tribunale, mentre l’indagine prosegue nel rispetto delle procedure giudiziarie.

Galvagno chiede il giudizio immediato: “Chiarezza prima possibile” - PALERMO – Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato dalla procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico, ha chiesto di essere processato con il ... msn.com

IL PRESIDENTE DELL’ARS, GAETANO GALVAGNO MESSO ALLE CORDE. SE IL PROSSIMO 21 GENNAIO DOVESSE ESSERE RINVIATO A GIUDIZIO IL PARLAMENTO SICILIANO SI COSTITUIRÀ PARTE CIVILE. Parlamento siciliano sarà parte civile nel p - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.