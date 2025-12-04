Sicilia la mossa di Galvagno | chiede il giudizio immediato per poter correre da governatore alle prossime regionali

La richiesta di giudizio immediato come mossa politica più che giudiziaria. Un attimo dopo aver ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Palermo – che lo accusa di corruzione, peculato, falso e truffa – l’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno ha presentato istanza per saltare l’udienza preliminare e andare direttamente a dibattimento. Una strategia per archiviare il processo più in fretta possibile, liberandosene in tempo per correre per la guida della Regione. Sull’isola, infatti, c’è già odore di elezioni. Non subito: l’arresto di Totò Cuffaro non produrrà effetti immediati sul governo regionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

