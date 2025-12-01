Tempo di lettura: 2 minuti «I dati del primo semestre 2025 mostrano un segnale incoraggiante: calano gli incidenti, i feriti e soprattutto le vittime, con un -6,8% rispetto al 2024. È un risultato che conferma il valore del lavoro svolto insieme alle istituzioni e alle forze dell’ordine – spiega il presidente dell ‘Aci di Avellino, avvocato Stefano Lombardi che analizza i dati nazionali in riferimento a quelli relativi all’Irpinia –.Nonostante ciò, il percorso verso gli obiettivi europei resta impegnativo: dal 2019 le vittime sono diminuite del 14,6%, ma non è ancora sufficiente per raggiungere il dimezzamento entro ilqua 2030. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidenti stradali, Irpinia maglia nera: 25 morti e quasi 1000 feriti