Grave incidente sulla A4 | soccorsi in codice rosso e traffico in tilt

Monzatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soccorsi in codice rosso e traffico in tilt a seguito di un grave incidente avvenuto sulla A4 all'alba di martedì 28 ottobre. Il sinistro si è verificato nel tratto tra Capriate San Gervasio (Bergamo) e Trezzo sull'Adda (Milano) e ha coinvolto due persone.Incidente sulla A4I soccorsi sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Incidente in autostrada A4, traffico bloccato: code di 8 km verso Milano - Grave incidente in autostrada A4 martedì mattina e traffico bloccato, con code di oltre 8 chilometri per chi viaggia in direzione di Milano. Riporta milanotoday.it

grave incidente a4 soccorsi“Morto sul colpo”. Incidente spaventoso in autostrada, tutto bloccato: code per chilometri - Grave incidente in autostrada nel tardo pomeriggio di venerdì, lungo la A4 Milano- Come scrive thesocialpost.it

grave incidente a4 soccorsiIncidente in autostrada A4. Morto Mario Bognammi, 57 anni. Autostrada chiusa a Grumello, code di 4 chilometri - Un uomo è morto in un incidente in autostrada, in uno dei tre schianti verificatisi nel tardo pomeriggio. Riporta bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente A4 Soccorsi