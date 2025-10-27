Incidente in via Adolfo Celi ciclista travolto | è grave
Grave incidente questa mattina in via Adolfo Celi. Un ciclista è stato travolto da un veicolo nei pressi del torrente San Filippo. L'uomo in sella al mezzo a due ruote ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Sul posto carabinieri, polizia municipale e 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Incidente in via Adolfo Celi, ciclista travolto: è grave ift.tt/xEwtSCX - X Vai su X
In questi giorni ricorre l’anniversario della tragica scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane campionessa di sci della nazionale azzurra, venuta a mancare il 28 ottobre 2024 a seguito di un incidente durante un allena - facebook.com Vai su Facebook
Messina. Incidente in via Adolfo Celi, ferite gravi per un ciclista - Coinvolti un ciclista e un mezzo pesante, forse anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. Si legge su tempostretto.it