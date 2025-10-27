Incidente in via Adolfo Celi ciclista travolto | è grave

Messinatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente questa mattina in via Adolfo Celi. Un ciclista è stato travolto da un veicolo nei pressi del torrente San Filippo. L'uomo in sella al mezzo a due ruote ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Sul posto carabinieri, polizia municipale e 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Messina. Incidente in via Adolfo Celi, ferite gravi per un ciclista - Coinvolti un ciclista e un mezzo pesante, forse anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. Si legge su tempostretto.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Via Adolfo Celi