Incidente in via Adolfo Celi ciclista travolto | è grave

Grave incidente questa mattina in via Adolfo Celi. Un ciclista è stato travolto da un veicolo nei pressi del torrente San Filippo. L'uomo in sella al mezzo a due ruote ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Sul posto carabinieri, polizia municipale e 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it