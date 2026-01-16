Incendio nella notte in via Borgovico maxi spiegamento di soccorsi e vigili del fuoco

Nella notte, via Borgovico a Como è stata teatro di un incendio in un luogo pubblico. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e forze di soccorso per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

Maxi spiegamento di soccorsi e vigili del fuoco nella notte in via Borgovico, a Como, per un incendio scoppiato all’interno di un luogo pubblico. L’allarme è scattato all’1.51.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como insieme a cinque ambulanze e tre mezzi di soccorso avanzato. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

