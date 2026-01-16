Incendio nella notte in via Borgovico maxi spiegamento di soccorsi e vigili del fuoco

Nella notte, via Borgovico a Como è stata teatro di un incendio in un luogo pubblico. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e forze di soccorso per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

Maxi spiegamento di soccorsi e vigili del fuoco nella notte in via Borgovico, a Como, per un incendio scoppiato all’interno di un luogo pubblico. L’allarme è scattato all’1.51.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como insieme a cinque ambulanze e tre mezzi di soccorso avanzato. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Como, incendio in un appartamento: ambulanze e vigili del fuoco in via Borgovico Leggi anche: Bloccati con il fuoristrada nella neve nel cuore della notte, soccorsi dai vigili del fuoco Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incendio nella notte in via Borgovico, maxi spiegamento di soccorsi e Vigili del Fuoco. Paura questa notte a Sant’Anastasia per un incendio spento dai vigili del fuoco in una zona centralissima della città. Intorno alle 2 i pompieri e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna e della locale Stazione sono intervenuti presso un bar p facebook #Ferrara, nella notte #incendio in un alto edificio della zona Ovest della città, le fiamme partite dal piano interrato hanno invaso di fumo l’intera struttura: i #vigilidelfuoco, in azione con 12 squadre e 3 autoscale, hanno portato al sicuro 100 persone bloccate ai x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.