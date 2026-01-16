In mostra i bozzetti dei maestri carristi Decenni di creatività
La mostra presenta i bozzetti dei maestri carristi, offrendo uno sguardo sulla loro lunga tradizione creativa. Curata da Riccardo Deli, storico carrista di Fano, l’esposizione invita i visitatori a scoprire l’evoluzione delle opere artistiche legate al Carnevale, tra passione e maestria, fino al 17 febbraio. Un’occasione per apprezzare l’arte e la storia di questa importante tradizione italiana.
"Se son carri. fioriranno!!". E’ il titolo della mostra a cura di Riccardo Deli, storico carrista fanese, che da oggi pomeriggio fino al 17 febbraio accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso la storia del nostro Carnevale, il più dolce d’Italia. L’esposizione, che inaugura alle 17, nella galleria di FanoCenter, di fatto apre l’edizione 2026 del Carnevale: un percorso espositivo che racconta, attraverso i bozzetti realizzati dai maestri carristi, decenni di creatività e immaginazione. Deli, che per tanti è stato uno protagonisti della manifestazione cittadina, ha fatto una selezione di bozzetti dei carri allegorici, sia realizzati sia rimasti sulla carta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
