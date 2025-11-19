A Bertinoro apre Connessioni l' esposizione che mette in mostra la creatività dei ragazzi autistici
In occasione della festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona di Bertinoro, il Comune ha messo a punto una nutrita serie di iniziative. Novità di quest'anno è il progetto "Connessioni: l'arte che avvicina", mostra promossa dalla Fondazione Fornino Valmori ETS – Coop Insieme Per Crescere, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
