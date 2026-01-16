In Abruzzo inizia il passaggio per la distribuzione dei dispositivi per diabetici nelle farmacie territoriali

In Abruzzo è iniziata la distribuzione dei dispositivi per diabetici presso le farmacie territoriali, secondo quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso 4 dicembre. La procedura prevede la consegna di aghi da insulina e strumenti per il monitoraggio della glicemia capillare, favorendo un accesso più semplice e diretto ai presidi necessari per la gestione quotidiana del diabete.

Al via in Abruzzo la distribuzione "per conto" (Dpc) degli aghi da insulina e dei presidi per il monitoraggio della glicemia capillare nelle farmacie territoriali, così come stabilito dalla delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso 4 dicembre. Lo ha fatto sapere la Regione Abruzzo con.

