In Abruzzo inizia il passaggio per la distribuzione dei dispositivi per diabetici nelle farmacie territoriali

In Abruzzo è iniziata la distribuzione dei dispositivi per diabetici presso le farmacie territoriali, secondo quanto previsto dalla delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso 4 dicembre. La procedura prevede la consegna di aghi da insulina e strumenti per il monitoraggio della glicemia capillare, favorendo un accesso più semplice e diretto ai presidi necessari per la gestione quotidiana del diabete.

