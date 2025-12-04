I dispositivi per il controllo del diabete saranno distribuiti nelle farmacie territoriali dal 2026

Partirà entro il mese prossimo la distribuzione nelle farmacie territoriali, pubbliche e private, dei dispositivi per l'autocontrollo e la gestione del diabete.La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato oggi la delibera che fissa a gennaio 2026.

