In 2.200 nel weekend al Palaindoor Vittorio Veneto domenica a tutto cross per 850

Nel secondo fine settimana di gennaio, il Palaindoor di Padova ospita un intenso programma di eventi. Sabato 17 e domenica 18, si svolgeranno diverse competizioni sportive, culminando con una giornata dedicata al cross con oltre 850 partecipanti. L’appuntamento rappresenta un momento importante per gli atleti e gli appassionati, confermando il ruolo del palazzetto come centro di riferimento per le discipline indoor e cross nel territorio.

Riceviamo e pubblichiamo: "Secondo weekend di gare al Palaindoor di Padova: tra sabato 17 e domenica 18 gennaio sono ben 2.198 gli atleti attesi in pista e sulle pedane dell’impianto coperto della Città del Santo. Nell’asta riflettori puntati sul due volte campione italiano 2025 Matteo Oliveri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

