La stagione teatrale 2025/26 del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si apre con una programmazione dedicata alla grande commedia e agli interpreti di rilievo, promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. L’evento rappresenta un’occasione per riscoprire il panorama teatrale locale e nazionale, offrendo al pubblico spettacoli di qualità in un contesto culturale consolidato.

Arezzo, 16 gennaio 2026 - Si apre nel segno della grande commedia e dei grandi interpreti la stagione teatrale 202526 del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, realizzata dal Comune con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Il sipario si alzerà stasera alle ore 21 con “Il vedovo ”, spettacolo che inaugura ufficialmente il nuovo cartellone e che vede protagonista Massimo Ghini in un vero e proprio omaggio alla commedia all’italiana, tratto dal celebre film di Dino Risi e diretto da Ennio Coltorti, che porta sul palcoscenico uno dei personaggi più iconici del cinema della fine degli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il vedovo Ghini, il grande attore al Masaccio

