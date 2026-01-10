teatro verdi il vedovo con massimo ghini

Il teatro Verdi di Santa Croce ospiterà mercoledì 14 gennaio la rappresentazione di

SANTA CROCE Massimo Ghini, uno dei volti più noti del teatro e del cinama italiani, sarà "Il vedovo" al teatro Verdi di Santa Croce mercoledì 14 gennaio per il terzo appuntamento della stagione di prosa. Sarà un omaggio alla grande commedia cinematografica all’Italiana e in particolare all’omonimo film diretto da Dino Risi. Con Massimo Ghini e Galatea Ranzi sul palco Pier Luigi Misasi, Leonardo Ghini, Giulia Piermarini, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco, Luca Scapparone. Al centro della commedia c’è Alberto Nardi (Massimo Ghini), industriale romano megalomane e inconcludente, cronicamente a corto di idee e denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

