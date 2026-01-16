Il ritorno di Benedetta Pilato | Mi sono trovata ad affrontare una situazione più grande di me A Singapore ho pensato di aver rovinato tutto

Dopo i 90 giorni di sospensione decisi dalla Procura Federale, Benedetta Pilato torna in piscina. La nuotatrice italiana, dopo l’esperienza a Singapore e le difficoltà affrontate, riprende il suo percorso con rinnovata determinazione. La sua presenza in gara segna un nuovo capitolo, in un contesto di rinascita e di impegno verso il proprio sport.

«Mi serviva questo periodo di silenzio, ho sbagliato ma i commenti delle persone mi hanno toccato. Il cambiamento ha aiutato». Partiamo dalla fine a raccontare il ritorno di Benedetta Pilato che, terminati i 90 giorni di sospensione decisi dalla Procura Federale della Federazione Italiana Nuoto, dopo i fatti di Singapore, torna in piscina e alle gare con una nuova residenza: Roma, sotto la guida tecnica di Mirko Nozzolillo. La ranista azzurra, ha parlato, in esclusiva, con Mario Calabresi, nel corso di una puntata di Vivavoce, le interviste di Seietrenta, podcast di Chora Media che ogni giorno racconta le storie più importanti dai giornali, dai siti e dai social media. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

