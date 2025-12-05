Thomas Ceccon | Mi hanno chiesto di cancellare il commento su Benedetta Pilato Non l'ho più sentita

Thomas Ceccon racconta cosa è successo dopo il suo commento ironico alla notizia del fermo di Benedetta Pilato a Singapore per un furto al duty-free: "La macchia un po' rimane".

Europei: Gastaldi in semifinale: Aspettando soprattutto le finali di stasera di Thomas Ceccon e Lorenzo Mora nei 100 dorso e di Simona Quadarella negli 800, l'Italia (già 3 ori, 2…

Da Stettino 2011 a Lublino 2025… dopo 14 anni l'Italia é di nuovo CAMPIONE D'EUROPA nella 4×50 stile libero! Un oro pazzesco firmato da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon, che volano in vasca e eguagliano il re

Thomas Ceccon: "Mi hanno chiesto di cancellare il commento su Benedetta Pilato. Non l'ho più sentita" - Thomas Ceccon racconta cosa è successo dopo il suo commento ironico alla notizia del fermo di Benedetta Pilato a Singapore per un furto al duty-

Ceccon: «Da sempre sopra le righe, ma da quando vinco mi lasciano dire quello che voglio. La Pilato non l'ho più sentita» - Ceccon: «In tanti mi chiesero di cancellare quel post su Pilato e Tarantino.

Ceccon e il rapporto con Pilato e Pellegrini: "Benedetta non l'ho più sentita. E con Federica...". Poi svela una cosa su Sinner - L'azzurro è tornato sulle discussioni avute in passato con la collega e con la leggenda del nuoto italiano, parlando anche del recente incontro con il tennista ...

Ceccon e l'intervista virale con Mora agli Europei di nuoto: "Ma che pirla. Mi subisce molto" - Thomas Ceccon e Lorenzo Mora protagonisti di un'intervista esilarante subito dopo aver centrato la finale degli Europei in vasca corta in Polonia ...

Thomas Ceccon, gli scherzi, le battute e le vittorie sugli Usa: «Non sono supersimpatici» - Il nuotatore: «Da ragazzino ogni errore era vissuto come una strage.

Thomas Ceccon: «L'amore? Fidanzarmi non è una priorità, la mia ironia la capiscono in pochi. Ecco cosa ho detto a Sinner» - «Di recente, ho battuto due record italiani e ci ho giocato scrivendo che era ora perché quelli che li avevano prima sono antipatici».