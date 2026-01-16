Il precariato infinito degli Asacom la rabbia del sindacato | Politica fallimentare con promesse al vento

La questione della stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) evidenzia la persistente precarietà di molti lavoratori, ostacolata dai ritardi nelle decisioni politiche e parlamentari. La loro condizione, ancora lontana da una soluzione definitiva, riflette le difficoltà di un sistema che, nonostante le promesse, non ha saputo garantire stabilità e diritti concreti a queste figure fondamentali per l’inclusione scolastica.

