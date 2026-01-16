Il pragmatismo di Allegri contro l’avanguardia del Cesc | Ai risultatisti…

L’allenatore Allegri si distingue per un approccio pragmatico, contrastando l’innovazione rappresentata da Cesc Fàbregas. Nelle recenti dichiarazioni, Allegri sottolinea l’importanza dei risultati come criterio principale, mentre Fàbregas esprime sorpresa per le scelte di gioco. La discussione riflette le diverse filosofie nel calcio italiano, tra pragmatismo e innovazione, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-01-16 13:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: F àbregas Quasi non ci crede: “Questa partita piacerà ai risultati. Chi ama davvero il calcio penserà che COME Avrei vinto questa partita otto volte su dieci. Noi abbiamo concesso 700 passaggi, loro ne hanno 200: è incredibile”. Negli ultimi minuti, dalla panchina, sembrava abbattuto: scuoteva la testa, allargava le braccia, cercava conforto nel suo staff tecnico. Como-Milano È stato uno scontro ideologico più che una partita di calcio. Allegri contro Fabregas: il pragmatismo, la visione semplicistica del gioco, risultato soprattutto dell’allenatore italiano; affrontando l’avanguardia, la complessità e il calcio moderno e coraggioso del COME dallo spagnolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

