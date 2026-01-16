Il piano lavoro del Comune | 10 milioni per imprese giovanili

Il Comune di Napoli ha annunciato un piano da 10 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di imprese giovanili e iniziative innovative. L’obiettivo è stimolare la crescita economica attraverso finanziamenti destinati a progetti e idee innovative, con un’attenzione particolare alle nuove tecnologie. Questo intervento mira a favorire l’imprenditorialità giovanile e a rafforzare il tessuto economico locale, promuovendo opportunità di crescita sostenibile e duratura.

Dieci milioni di euro per sostenere la crescita economica. È il piano presentato dal Comune di Napoli che prevede finanziamenti per progetti e idee innovative, con particolare attenzione a imprese giovanili e nuove tecnologie. Si tratta di un pacchetto di misure che punta a rilanciare.

Il Comune destina 10 milioni di euro al sostegno dello sviluppo economico - L’Amministrazione comunale ha varato un piano straordinario da 10 milioni di euro per sostenere la crescita economica, favorire la creazione di lavoro e ... napolivillage.com

Dal Comune di Napoli piano straordinario per crescita e lavoro - Un piano articolato che punta a fare di Napoli una città capace di coniugare sviluppo economico, inclusione sociale e innovazione, offrendo strumenti concreti a imprese, giovani e Terzo settore. msn.com

