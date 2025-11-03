Contributi da oltre 10 mila euro per nuove imprese bando del Comune di Racalmuto
Un contributo di circa 11 mila euro per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole. Il comune di Racalmuto ha pubblicato un avviso, finanziato dal Fondo per i comuni marginali, per sostenere la nascita di nuove imprese e valorizzare il centro storico. L’obiettivo è incentivare la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
