Contributi da oltre 10 mila euro per nuove imprese bando del Comune di Racalmuto

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un contributo di circa 11 mila euro per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole. Il comune di Racalmuto ha pubblicato un avviso, finanziato dal Fondo per i comuni marginali, per sostenere la nascita di nuove imprese e valorizzare il centro storico. L’obiettivo è incentivare la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

contributi oltre 10 milaEfficientamento energetico, oltre 2mila domande di contributo - Poiché le richieste ricevute superano le risorse disponibili, la Regione provvederà alla chiusura del bando alle 16 di martedì 4 novembre; quelle non finanziate entro il 2025 potranno essere soddisfat ... Riporta rainews.it

Atalanta: fiducia dei tifosi, oltre 10 mila abbonamenti - A meno di 24 ore dalla chiusura della campagna abbonamenti sono state staccate oltre 10 mila tessera. Come scrive calciomercato.com

contributi oltre 10 milaPer FI boom di contributi in Campania, 200mila euro a settembre - Boom di finanziamenti per Forza Italia a settembre in Campania, dove a fine novembre sono in programma le Regionali: ammontano infatti a oltre 200mila euro quelli ricevuti da sostenitori di questa reg ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Contributi Oltre 10 Mila