Il piano «Blocca Italia» di Maurizio Landini propone di rinegoziare annualmente i salari per adattarli alle condizioni economiche. In un contesto in cui Bankitalia evidenzia le difficoltà che frenano gli aumenti salariali, il segretario generale della Cgil mantiene una posizione di fermezza, opponendosi a ulteriori compromessi. Questa proposta mira a trovare un equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità economica, affrontando questioni chiave del mercato del lavoro italiano.

Bankitalia elenca i macigni che inchiodano gli stipendi, il segretario pensa a dire altri no. Sei Maurizio Landini. E la storia sindacale parla per te. Prima come leader della Fiom (i metalmeccanici) e poi come segretario della Cgil (il salto di qualità è datato 2019), avversari e fedelissimi ti hanno sempre riconosciuto una certa coerenza al diniego, al dire sempre e solo dei gran «no» soprattutto quando dall’altra parte della barricata ci sono i nemici di una vita: gli imprenditori e il centrodestra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il piano «blocca Italia» di Landini: «Ricontrattare i salari ogni anno»

Leggi anche: Salari al palo da dieci anni. Aumenti mangiati dall’inflazione. Landini (Cgil): ora i rinnovi ogni anno

Leggi anche: Landini insiste: “Le retribuzioni devono essere contrattate ogni anno”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il piano «blocca Italia» di Landini «Ricontratt­are i salari ogni anno».

Sciopero, FdI 'silura' la Cgil: "Landini fa solo politica, ma è lui che blocca l'aumento dei salari e firma rinnovi a 5 euro all'ora" - "Il governo e il Parlamento possono mettere le parti nelle migliori condizioni per rinnovare i contratti e ci sono 2 mld in Legge di Bilancio" "Nell'annunciare lo sciopero generale del 12 dicembre il ... affaritaliani.it

Un rifiuto formale blocca la diffusione dei materiali illustrati sul piano aziendale dell’Asp. Le legali denunciano una scelta che rischia di limitare il diritto dei cittadini a conoscere facebook