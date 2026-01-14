Ecco le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 gennaio 2026 de Il Paradiso delle Signore. Irene si mostra gelosa, mentre Fulvio si prepara a lasciare il lavoro. La trama si intensifica, promettendo momenti di tensione e cambiamenti nei personaggi principali. Di seguito, tutti gli sviluppi che caratterizzeranno questa fase della soap, con un approfondimento sulle dinamiche tra i protagonisti.

Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans dela soap italiana Il Paradiso delle Signore. Gli episodi in onda su Rai Uno dal 19 al 23 gennaio vedranno al centro delle trame Irene, che non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti di Johnny. In una storyline parallela Fulvio sarà sempre più deciso a lasciare il suo lavoro, ma poi qualcosa gli farà cambiare idea. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni Il Paradiso: Irene gelosa?. Il legame tra Johnny e Barbara non lascia indifferente Irene, anche se la ragazza non vuole ammetterlo. Vedere il cugino di Delia accanto a Barbara le provoca fitte di gelosia sempre più difficili da celare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026: Irene gelosa, Fulvio pronto a lasciare il lavoro

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: Fulvio vuole lasciare il Paradiso

Leggi anche: Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Rosa Parte, Marcello Distrutto!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026; Il Paradiso delle Signore, le trame del 12 al 16 gennaio 2026; Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settimana dal 12 al 16 gennaio: Fulvio scopre la verità su Mario; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: Fulvio scopre il segreto su Mario e Roberto.

Il Paradiso delle Signore 10 – Daily 8, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026 - Daily 8, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026. tvserial.it