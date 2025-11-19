Valerio Bettoni presidente dell’ACI -La prima destinazione si chiama ‘sicurezza’

Dopo ogni weekend, con puntuale tragicità, i notiziari danno conto del numero di incidenti, feriti e morti e c’è una parola agghiacciante che ricorre e il suo nome è ‘strage’. Può sembrare eccessivo a prima vista: è purtroppo una drammatica realtà, documentata dalla media giornaliera di 8 morti e 600 feriti. Il percorso è ancora lungo, ma volere è potere. Bisogna pensarci quando ci si mette al volante. Più volte e ai vari livelli è stato osservato che anche lo stesso linguaggio in uso va corretto e migliorato: si dovrebbe evitare, ad esempio, di dire e di scrivere ‘vittime di incidenti della strada’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it