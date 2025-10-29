Si diffonde tra gli hotel il modello Furniture-as-a-Service noleggio degli arredi | studio di Domorental

È la nuova tendenza che sta trasformando la gestione degli arredi nel mondo dell’hotellerie. Sempre più operatori stanno passando dal “comprare arredi” al “noleggiarli”, convertendo il cosiddetto FF&E – Furniture, Fixtures & Equipment (mobili, illuminazione e altre dotazioni tecniche) – da investimento immobilizzato ( CapEx) a costo operativo ( OpEx ). Lo rileva un’analisi di Domorental, società milanese specializzata in soluzioni di renting operativo e modelli asset-light per imprese e strutture ricettive. Margini sotto pressione e liquidità da proteggere. Dati di CBRE Hotels Research mostrano che nel 2024 i costi operativi degli hotel sono cresciuti più dei ricavi ( +4,1% contro +2,3% ), una dinamica che si riflette anche in Europa, dove i margini restano sotto pressione per l’aumento dei costi energetici e del lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it