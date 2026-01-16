L'estate scorsa, il Milan ha cercato di portare Rasmus Hojlund, ma il giocatore ha preferito trasferirsi al Napoli per partecipare alla Champions League. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato le ragioni di questa scelta, evidenziando le motivazioni di Hojlund nel voler giocare in una competizione europea di alto livello e il suo desiderio di lasciare il Manchester United a titolo definitivo.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del motivo per cui Rasmus Hojlund ha scelto di sposare il progetto Napoli e il Milan non è più riuscito a prelevarlo la scorsa estate dal Manchester United. L’attaccante danese è arrivato a Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo con la qualificazione in Champions per la prossima stagione. Con la maglia azzurra ha da subito inciso, sostituendo l’infortunato Romelu Lukaku e togliendo di fatto anche il posto all’altro centravanti acquistato dal Napoli in estate, ovvero Lorenzo Lucca. Finora ha segnato 9 gol e fornito 3 assist in tutte le competizioni, riuscendo a superare, solo a gennaio, i numeri della passata stagione allo United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Milan era vicino a Hojlund in estate, ma lui voleva giocare la Champions e andar via dallo United a titolo definitivo

Leggi anche: Hojlund trascinatore contro il Milan, in estate fu vicino ai rossoneri: cosa lo spinse al Napoli

Leggi anche: Hojlund: «Vogliamo giocare la Champions il più a lungo possibile»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pressing: Lepagelledi Piantanida: McTominay genio della finanza, Lautaro-Hojlund quanta differenza c'è? Video; Hojlund polemico, l'attaccante pubblica il video del gol annullato contro il Verona: Non l’ho nemmeno toccata; Napoli-Verona, perché è stato annullato il gol di Hojlund? La spiegazione dell'arbitro dopo il check del Var; Neres e Hojlund stendono il Milan, Napoli in finale di Supercoppa.

Il Milan era vicino a Hojlund in estate, ma lui voleva giocare la Champions e andar via dallo United a titolo definitivo - L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del motivo per cui Rasmus Hojlund ha scelto il Napoli e non il Milan in estate. ilnapolista.it