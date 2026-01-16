Il Milan era vicino a Hojlund in estate ma lui voleva giocare la Champions e andar via dallo United a titolo definitivo
L'estate scorsa, il Milan ha cercato di portare Rasmus Hojlund, ma il giocatore ha preferito trasferirsi al Napoli per partecipare alla Champions League. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato le ragioni di questa scelta, evidenziando le motivazioni di Hojlund nel voler giocare in una competizione europea di alto livello e il suo desiderio di lasciare il Manchester United a titolo definitivo.
L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del motivo per cui Rasmus Hojlund ha scelto di sposare il progetto Napoli e il Milan non è più riuscito a prelevarlo la scorsa estate dal Manchester United. L’attaccante danese è arrivato a Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo con la qualificazione in Champions per la prossima stagione. Con la maglia azzurra ha da subito inciso, sostituendo l’infortunato Romelu Lukaku e togliendo di fatto anche il posto all’altro centravanti acquistato dal Napoli in estate, ovvero Lorenzo Lucca. Finora ha segnato 9 gol e fornito 3 assist in tutte le competizioni, riuscendo a superare, solo a gennaio, i numeri della passata stagione allo United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
