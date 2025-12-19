Hojlund trascinatore contro il Milan in estate fu vicino ai rossoneri | cosa lo spinse al Napoli

Hojlund si è dimostrato protagonista nel successo del Napoli contro il Milan, confermando il suo ruolo di trascinatore. In estate, il giovane attaccante è stato vicino ai rossoneri, ma alla fine ha scelto il cammino partenopeo. La sua determinazione e talento hanno fatto la differenza, portando il Napoli verso una finale che promette grandi emozioni, con l’attesa di scoprire chi sarà il prossimo avversario.

Il Napoli vince e convince contro il Milan, portando a casa una finale che verrà disputata lunedì prossimo (la sfidante verrà decretata dal match di questa sera tra l’Inter e il Bologna). A far discutere, positivamente parlando, è Rasmus Hojlund, autore di una rete e grande protagonista anche nel gol siglato da David Neres. Fa un certo effetto pensare che il danese fu a un passo dal Milan, proprio pochi giorni prima dell’assalto degli azzurri, dettato dall’infortunio di Romelu Lukaku. A soffermarsi su questo retroscena è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando come Antonio Conte è stato fondamentale a tal riguardo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

