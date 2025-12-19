Hojlund trascinatore contro il Milan in estate fu vicino ai rossoneri | cosa lo spinse al Napoli

Hojlund si è dimostrato protagonista nel successo del Napoli contro il Milan, confermando il suo ruolo di trascinatore. In estate, il giovane attaccante è stato vicino ai rossoneri, ma alla fine ha scelto il cammino partenopeo. La sua determinazione e talento hanno fatto la differenza, portando il Napoli verso una finale che promette grandi emozioni, con l’attesa di scoprire chi sarà il prossimo avversario.

© Spazionapoli.it - Hojlund trascinatore contro il Milan, in estate fu vicino ai rossoneri: cosa lo spinse al Napoli Il Napoli vince e convince contro il Milan, portando a casa una finale che verrà disputata lunedì prossimo (la sfidante verrà decretata dal match di questa sera tra l’Inter e il Bologna). A far discutere, positivamente parlando, è Rasmus Hojlund, autore di una rete e grande protagonista anche nel gol siglato da David Neres. Fa un certo effetto pensare che il danese fu a un passo dal Milan, proprio pochi giorni prima dell’assalto degli azzurri, dettato dall’infortunio di Romelu Lukaku. A soffermarsi su questo retroscena è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando come Antonio Conte è stato fondamentale a tal riguardo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Leggi anche: Hojlund: «Vicino al Milan? Felice a Napoli. Devo migliorare il mio italiano, Conte preoccupato che non capisca» Leggi anche: Hojlund, il Milan sfiorato e il blitz Napoli che cambiò l’estate Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Supercoppa italiana, Napoli-Milan 2-0: gol di Neres e Hojlund, partenopei in finale - Il calendario della Supercoppa italiana 2025-2026; 90min felici: la 14ª giornata di Serie A; Supercoppa, attacco del Napoli devastante a Riad: Hojlund e Neres stendono il Milan; Mauro: A Spalletti manca l'Osimhen del Napoli. Yildiz? Può diventare al massimo come Kvara. Supercoppa: Hojlund affonda il Milan, il Napoli vola in finale - Il Napoli elimina il Milan detentore del titolo dalla Supercoppa, trofeo che i campioni d'Italia contenderanno lunedì all'Inter o al Bologna. ansa.it

Panucci contro De Winter: "Se vuoi giocare nel Milan non puoi far passare Hojlund in quella maniera" - 0, semifinale di Supercoppa Italiana che si è giocata a Riad in Arabia Saudita, ha commentato ... milannews.it

Le 5 verità di Napoli-Milan 2-0: Hojlund, Nkunku e l'importanza di un centravanti - Il Napoli trova nuova linfa da Lobotka, Allegri prega per il ritorno di Gabbia e chiede rinforzi. eurosport.it

Da McTominay e Yildiz, leader e trascinatori, alle sliding doors che hanno coinvolto Hojlund e David - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.