Il Lecce dopo la sconfitta con l’Inter non tornerà in Puglia | la prossima è di nuovo a San Siro col Milan

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Lecce rimarrà a Milano e non tornerà in Puglia. La prossima partita si giocherà nuovamente a San Siro contro il Milan. Secondo quanto riportato dall’ANSA, la squadra di Eusebio Di Francesco si sta allenando al Centro Sportivo di Novarello in vista della sfida.

Nella serata di mercoledì l'Inter di Christian Chivu ha battuto 1-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie al gol di Francesco Pio Esposito. Nel match valido per il recupero della 16^ giornata di Serie A, i giallorossi hanno giocato una buona partita nonostante le assenze di Ramadani, Gaspar e Francesco Camarda. Per i nerazzurri, il gol siglato da Esposito è valso i tre punti, la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e il titolo di campione d'inverno. Infatti, dopo i recuperi del turno posticipato a causa della Supercoppa Italiana si può ufficialmente considerare la prima parte di campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

