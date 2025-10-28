San Siro Inter ci siamo per il nuovo stadio col Milan! Sala annuncia | Entro venerdì il rogito stiamo lavorando con le due squadre
Inter News 24 San Siro Inter, ci siamo per il nuovo stadio col Milan! L’annuncio del sindaco di Milano, Beppe Sala, sul rogito in arrivo. Svolta imminente nella lunga e complessa vicenda della cessione dello stadio San Siro. Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fornito un aggiornamento cruciale che segna un punto di non ritorno per il futuro dell’impianto, tema centrale per le strategie infrastrutturali sia del Milan guidato da Gerry Cardinale che della Beneamata. Come riportato dall’agenzia di stampa Agenzia Nova, il primo cittadino ha annunciato che l’atto notarile per la vendita dello stadio ai due club milanesi è atteso a brevissimo, entro la fine di questa settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com
